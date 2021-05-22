Adalar Belediyesi düşme noktasına geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğundaki atların kaybolması ve 225 atın bakımsızlıktan ölmesiyle gündeme gelen Adalar Belediyesi, çeşitli bankalardan alınan 6 milyon TL'nin nereye harcandığını belgeleyemedi. Adalar Belediye Meclisi 21 Mayıs'ta 2020 yılı kesin hesabı görüşmek üzere toplandı. CHP grubu tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçe kesin hesabında Adalar Belediyesi'nin gerçekleşen gelir tablosunda 5 milyon 400 bin TL olmasına rağmen 2020 yılı giderlerinin 11 milyon 185 bin TL'lik kısmının ödenmediği ayrıca SGK vergi ödemelerinin de yapılmadığı belirtildi. Onaya sunulan 2020 mali yılı kesin hesap teklifine 3 CHP'li, 3 AK Partili, 1 DSP'li meclis üyesi ret oyu verdi. Belediye Başkanı'yla birlikte 12 meclis üyesinin bulunduğu Adalar'da 7 ret oyu ile belediye yönetimi düşme aşmasına geldi. Son karar İçişleri Bakanlığı'nda.