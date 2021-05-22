Adaylık için sinyal veren Kılıçdaroğlu, dakikalar içinde çark etti

Adaylık konusunda kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu, "Seçildiğimde beni özgürce eleştirebilecekler" vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu bu vadinden dakikalar sonra ise CHP'nin millet ittifakının bir parçası olduğunu hatırlatarak, partisinin adayı olmadığını söyledi.

HEMEN ÇARK ETTİ

Yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ile ilgili gelen ikinci soruya ise Kılıçdaroğlu, "CHP'nin şuan bir adayı yok. Cumhurbaşkanı adayını soruyorsunuz değil mi? Şuan CHP'nin adayı şudur ya da şu değildir diye bir şey söylemiyorum." dedi.