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Giriş Tarihi: 22.5.2021 23:50 Son Güncelleme: 23.5.2021 00:15

Adaylık için sinyal veren Kılıçdaroğlu, dakikalar içinde çark etti

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Adaylık için sinyal veren Kılıçdaroğlu, dakikalar içinde çark etti

Genel Başkanı , Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şaşırtan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda cumhurbaşkanlığı adaylığı için, “Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım” diyerek adaylığa yeşil ışık yaktı. Ancak bir süre sonra da, partisinin adayı olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YouTube yayıncısı Jahrein'in konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'na, sosyal medyada katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı soruldu.

Adaylık konusunda kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu, "Seçildiğimde beni özgürce eleştirebilecekler" vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu bu vadinden dakikalar sonra ise CHP'nin millet ittifakının bir parçası olduğunu hatırlatarak, partisinin adayı olmadığını söyledi.

HEMEN ÇARK ETTİ

Yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ile ilgili gelen ikinci soruya ise Kılıçdaroğlu, "CHP'nin şuan bir adayı yok. Cumhurbaşkanı adayını soruyorsunuz değil mi? Şuan CHP'nin adayı şudur ya da şu değildir diye bir şey söylemiyorum." dedi.

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Adaylık için sinyal veren Kılıçdaroğlu, dakikalar içinde çark etti
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