Ayaz ayağa kalksın bu yaz

Marmaris'te yaşayan ve sağlığına kavuşabilmesi için 2 yaşına basmadan tedavi olması gereken 'SMA Tip 2' hastası Ayaz bebek için resmi izinlerle yardım toplanmaya başlanmıştı. Ayaz'ın, ABD'de uygulanacak tedavisi 2 milyon 325 bin dolara mal olacak. Şimdiye kadar çeşitli kampanyalarla bu bedelin tamamı toplanacaktı. Ancak son bir aksilik çıktı. Bir iş insanın desteğiyle tamamı karşılanacaktı, bir kısmı ayarlanabildi. Bununla beraber, tedavi bedelinin yaklaşık 1 milyon 500 bin doları toplandı. Söz konusu ücretin 1 Haziran'a kadar ödenmesi gerektiği bildirildi. Yani, tedavi için son haftaya girilirken yaklaşık 900 bin dolara daha ihtiyaç var.

MASRAFIN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ TOPLANDI

Baba Sinan Ünen, şimdiye dek toplanan miktarın tedavi masrafının yaklaşık yüzde 70'ine ulaştığını kaydederek, "İnancımız tam, 1 Haziran'a kadar Allah'ın izni, aziz milletimizin kocaman yüreği sayesinde hedeflenen miktar toplanacak, biricik oğlumuz sağlığına kavuşacak. Tüm gönüllülerimizden kampanyanın acil olarak yeniden başlaması için gerekenin yapılmasını rica ettik. Oğlumuzun kurtulabilmesi için herkesi destek olmaya çağırıyoruz. 1 Haziran'a çok az günler kaldı. Emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sinan Ünen, kampanyaya katkıda bulunmak isteyenlerin ilgili banka hesap numarasına Instagram'daki "ayazbebek2019" ile Facebook'taki 'Ayaz Ünen' adlı sayfalardan ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Tedavisi gerçekleşmezse, Ayaz, ömür boyu ayağa kalkmadan, bir adım dahi atamadan engelli yaşamak ve ilaç kullanmak zorunda kalacak.

'İLK ADIM'I İÇİN SON HAFTA

Muğla Valiliği'nden gelen izin sonrası baba Sinan Ünen adına açılan banka hesabına yapılan bağışların hızla arttığı öğrenildi. Anne ve baba Ünen, son bir hafta içerisinde söz konusu miktarın toplanması, 21,5 aylık Ayaz'ın bu yaz sağlığına kavuşması ve hayata ilk 'adım'ını atmasına yönelik umutlarının sürdüğünü dile getirdi.

EN BÜYÜK HAYALİM OĞLUMLA BİRLİKTE YÜRÜMEK

Devlete ve tüm yardımseverlere minnettar olduklarının altını çizen anne Mehtap Ünen, şöyle konuştu: "Umuyor ve inanıyorum ki, önümüzdeki 1 Haziran'a gerekli miktar toplanacak, canım oğlum ayağa kalkacak ve bu yaz en büyük hayalimi gerçekleştireceğim, elinden tutup Ayaz'ımla birlikte yürüyeceğim. 'Az, çok' demeden bizlere yardım ederek oğlumuzun sağlığına kavuşmasına katkıda bulunan herkese minnettar ve duacıyım."