Bakan Çavuşoğlu Antalya'da diplomatlarla buluştu

'Turizm İçin Güvenlik' etkinliği Antalya, Belek'te basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet ve Kalkına Partisi (AK Parti) Antalya Milletvekilleri, Türkiye'de görev yapan misyon başkanları-diplomatlar katıldılar. Bakan Ersoy, Twitter hesabından programa ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Uluslararası misyon temsilcilerini dünya turizminin gözdesi Antalya'da bir kez daha ağırlıyoruz. 'Turizm İçin Güvenlik' etkinliğimizin açılışını Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptık. Misafirlerimize güvenli turizm hizmetini deneyimleme imkanı sunacağız."