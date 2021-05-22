Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KKTC su sıkıntısı yaşıyor. Kıbrıs'ta aşırı çekim neticesinde yeraltı suyuna deniz suyu karışmakta, bu durum yeraltı sularının tuzlanmasına neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü için Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a içme ve sulama amaçlı su götürülmesi her dönem gündeme gelmiş ancak bu proje bir türlü gerçeğe dönüşmemiştir.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Modern içme suyu arıtma tesisi ve dağıtım hattı ile Kuzey Kıbrıs'ın tamamına içme kullanma suyu temin ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bu projenin isale hattında meydana gelen arızayı da en kısa sürede çözüme kavuşturduk. Bugün de sulama iletim tünelinin açılışını yapıyoruz. İletim tünelinde ışığı göreceğiz.

"HASTANELERİ BİLE PAYLAŞMAM DİYENLERLE ORTAK HİÇBİR ŞEY KURULMAZ"

Özellikle su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türk'ünü kimseye muhtaç etmeme kararlılığımızı ortaya koydum. Projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum.

Kıbrıs Türk'ü adaletsizliğin ne olduğunu iyi bilir. Kapalı kapılar ardından Kıbrıs Türk'ünün haklarını teslim edenler, iiş çözüme gelince hep üç maymunu oynadılar. Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurdunda azınlık yapmak istediler. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, şımarık tutumları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıds Türk halkını katledenler, olmadık bahanelerle çözüme yaklaşıldığında masadan hep kaçmışlardır.

Kıbrıs Türk'ü ile bırakın siyasi gücü, hastaneleri bile paylaşmam diyen bir zihniyet ile ortak bir şey kurmak mümkün değildir.