Başkanın 'Dilini keserim' sözüne koruma kararı çıktı!

Başkan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İncirliova Belediyesi'ne gönderilen 100 atın nerede olduğunu soran AK Partili Meclis Üyesi Levent Güleçyüz'e 'Senin dilini keserim' şeklinde cevap vermişti. Güleçyüz tehdit ve hakaret nedeniyle emniyete giderek şikayette bulundu. İncirliova Kaymakamlığı tarafından can güvenliği bulunmadığı için AK Partili Güleçyüz için Başkan Kaya'ya karşı 30 gün boyunca 'çağrı üzerine koruma' kararı verildi. Güleçyüz, tehdit ve tehlike hissettiğinde günün 24 saati korumasını arayabilecek.

Belediyeden işten çıkartılan personelin tazminatlarını ödemediği için makam aracı ve makam odasına icra gelen, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak deve çiftliğinde doğum günü partisi veren ve kadın belediye çalışanı Esen Ekiz'e yılanlı ölüm tuzağı kuran İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya skandallarıyla gündemden düşmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz temmuz ayında İncirliova Belediyesi'ne gönderdiği 100 atın kaybolması merak konusu haline geldi. 17 Mayıs'ta yapılan meclis toplantısında AK Partili meclis üyelerinin sorularıyla iyice köşeye sıkışan Başkan Kaya oldukça öfkelendi.

ATLARLA İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyelerinin konuyla ilgili yazılı soru önergesine karşılık veren Kaya, "Atları aldık ancak İBB ile yaptığımız protokol gereği temmuz ayına kadar herhangi bir satış ya da bağışlama yapamayız. Biz Temmuz ayında kura ile vatandaşlara bu atları dağıtacağız" cevabı verdi. Atların gelmesiyle ilgili kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini söyleyen Meclis Üyesi Hasan Güneş atların nerede olduğunu sordu. Kaya da, "Atlar burada" diye cevap verdi. AK Partili Meclis Üyesi Levent Güleçyüz'ün, "Hadi gidip atlara bakalım. Birlikte fotoğraf çekilip atların sucuk olduğu iddiasını çürütelim" önerisi üzerine iyice sinirlenen Kaya, Meclis toplantısının sona ermesinin ardından, "Benim adım Aytekin Kaya, senin dilini keserim" diyerek tehditler savurdu. Güleçyüz, İncirliova İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek Kaya hakkında şikayette bulundu.



İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya

TEHDİT HİSSETTİĞİ HER AN KORUMASINI ARAYABİLECEK

Güleçyüz'ün başvurusu üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 günlük 'çağrı üzerine koruma' kararı Güleçyüz'e tebliğ edildi. Kararda, "İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarruf, kamu esenliğinin sağlaması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. Hükmü gereğince genel asayiş hizmetleri kapsamında değerlendirileceği belirlenmiştir. Bu kapsamda İncirliova Kaymakamlık makamına sunulan tahkikat evrakında Kaymakamlık makamınca 30 gün süre 'çağrı üzerine koruma' kararı uygulanması uygun görülmüş olup, can ve mal güvenliğinizin tehlikeye düştüğü anlarda irtibat telefonlarını arayarak veya en yakın Polis Merkez Amirliğine zaman mefhumu gözetmeksizin giderek müracaat etmeniz gerekmektedir" denildi. Güleçyüz'den Başkan Kaya'dan kendisine yönelik herhangi bir tehdit ve tehlike hissettiğinde günün 24 saati korumasını arayabileceği belirtildi. Başkan Aytekin Kaya'ya daha önce Esen Ekiz isimli kadın personelinin şikayeti üzerine 60 gün uzaklaştırma cezası verilmişti.