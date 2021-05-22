Buca Belediyesi’nde bürokratlar meclisi yok saydı

İzmir'in Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki binanın zemin katının işyerine çevrilmesi amacıyla bir müteahhitlik firması Buca Belediyesi'ne 10 Haziran 2020'de 'yol boyu ticaret kararı' için başvuru yapıldı. İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü'nde görevli mimar 12 Haziran'da, makine mühendisi ise 24 Haziran'da meclisten 'yol boyu ticaret kararı' çıkmadan tadilat için onay verdi. Yol Boyu ticaret kararı tadilat onayının üzerinden 6 ay geçtikten sonra 18 Aralık 2020'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylandı. Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü tarafından yol boyu ticaret kararı olmadan tadilat projesinin onaylanması tepkilere neden oldu. Buca Belediyesi son meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu da yaşanan büyük usulsüzlüğe tepki gösterdi.

BÜYÜK BİR USÜLSÜZLÜK VAR

Gündoğdu, "Belediye bürokratları böyle büyük bir usulsüzlüğü neyin karşılığında yaptılar? Müteahhitlik firması zemin katı işyeri yapabilmek için 10 Haziran'da Buca Belediyesi'ne yol boyu ticaret hakkı için başvuru yapmış. Bürokratların yol boyu ticaret hakkı kararının meclisten geçmesini beklemeleri ve bu şekilde tadilat projesini onaylaması gerekiyor. Burada büyük bir usulsüzlük var. Belki bu karar Buca Belediyesi'nden geçmeyecek. Buca Belediyesi'nin meclis kararı belki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmayacak. 10 Haziran 2020'de yapılan başvuruyu belediyedeki görevli mimar 2 gün sonra onaylamış. Makine mühendisi de 24 Haziran'da onaylamış. Normalde birkaç ay süren süreç iki haftada tamamlanmış. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ise 18 Aralık 2020'de onay vermiş. Normalde Büyükşehir Belediye meclis kararı çıktıktan sonra tadilat projesine onay verilmesi gerekiyordu" dedi. Bu konuyu meclis toplantısında da dile getirdiklerini anlatan Gündoğdu, "Konut dükkana çevriliyor. Böyle olunca taşınmazın değeri artıyor. Bürokratlar Buca Belediye Meclisini yok sayıyorlar. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı yok saymışlar. Bu usulsüzlüğün araştırılmasını istiyoruz. Başkanlık kararı olmadan, meclis kararı olmadan kendi kafalarına göre nasıl tadilat onayı verebiliyorlar" diye konuştu.