Çöküşte olan PKK maket uçaklarla saldırıyı yapmaya çalışıyor

Sınır ötesinde Pençe Harekâtları ve bölgede devam eden iç güvenlik operasyonlarıyla birlikte örgüt büyük darbe alırken, Türkiye'deki terörist sayısı da 250'ye kadar düştü. Operasyonlarla eylem yapamaz hale gelen, üst düzey yönetici konumundaki kadroları öldürülen ve teslim olmaların da artmasıyla Türkiye'de bitme noktasına gelen PKK, patlayıcı yüklü maket uçaklarla saldırı yapmaya çalışıyor. İlk olarak geçtiğimiz hafta Diyarbakır, önceki gün ise Batman ve Şırnak'ta maket uçaklarla askeri üslere saldırı girişiminde bulundular.

ÖNCE DİYARBAKIR, SONRA BATMAN VE ŞIRNAK

Hainler geçtiğimiz günlerde sınır ötesi harekâtlarda önemli bir yere sahip olan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı 181'inci ve 182'inci Filo'ya yönelik bir saldırı girişiminde bulundu. Bomba yüklü maket uçaklar havada vuruldu. Teröristler önceki gün ise nokta operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vuran İHA ve SİHA'ların bulunduğu Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını hedef aldı. Batman ile birlikte teröristler, eş zamanlı olarak Pençe Harekâtı'nda Kuzey Irak'ın Metina Vadisi'ni teröristlerden temizleyen Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı hedef aldı. Güvenlik güçlerinin durumu fark etmesi sonucu maket uçaklar havada vuruldu.

SURİYE'DE EĞİTİM ALIYORLAR

Askeri üs bölgelerini hedef alan teröristlere, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'taki Mahmur kampında yabancı askerlerin İHA/Drone eğitimi verdiği öğrenildi. Örgütün, maket uçağa bağlı çivi ile güçlendirilmiş, üzerinde elektrikli fünyeye bağlanmış C-4 patlayıcılarla saldırı girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Teröristlerin maket uçaklarla yaptığı saldırı girişimi nedeniyle bölgedeki tüm askeri üslerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürerken, saldırılara ilişkin soruşturmayı yürüten Diyarbakır, Batman ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bölgedeki güvenlik kameraları teröristlerin eşkâlinin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

İLK SALDIRILAR 3 YIL ÖNCE ŞIRNAK'TA YAPILMIŞTI

Terör örgütü PKK, patlayıcı yüklü maket uçaklarla ilk saldırıyı 2008 yılında Şırnak'ta 8 ayrı noktaya C-4 patlayıcı monte edilen model uçaklarla gerçekleştirmişti. Bu arada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları sırasında Mehmetçik, hem PKK hem de DEAŞ'ın bu tip saldırı girişimleriyle karşılaşmıştı.