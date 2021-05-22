FETÖ’ye üç koldan darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, Ankara merkezli büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütünün Adalet Bakanlığı ile Emniyet ve Jandarma yapılanmasına yönelik yurt genelinde 3 ayrı operasyon için düğmeye basıldı.FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada, başkaları adına kayıtlı 'operasyonel' diye adlandırılan GSM hatlarını kullanan 60 mahrem imam deşifre edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen bu isimlere yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda ise örgüt tarafından bağlılıkları 'üst seviyede' olarak kodlanan, FETÖ'nün tepe yöneticileriyle çok sayıda irtibat kurdukları tespit edilen görevden uzaklaştırılmış 17 polis hakkında gözaltı kararı çıktı. Haklarında örgüte üye olduklarına dair birçok ifade bulunan ve FETÖ tarafından 3'ü A4, 14'ü A5 olarak kodlanan eski Emniyet görevlilerinden 12'si yakalandı.Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıkları'nca yapılan ortak çalışmalar sonucu FETÖ'nün Jandarma'da 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ise tamamı daha önce kamu görevinden ihraç edilen 2'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 43'ü astsubay 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 36'sı yakalandı. Öte yandan İzmir'de hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde mahrem imamı ile ordudan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 35 zanlıdan 15'i tutuklandı.