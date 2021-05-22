Fransa'da insanlar Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

POLİS GEÇEN HAFTA MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz hafta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine izin vermemesine rağmen halk Filistin için sokağa dökülmüştü.Polis ise göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.