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Giriş Tarihi: 23.5.2021 01:03 Son Güncelleme: 23.5.2021 01:04

'da insanlar Gazze için sokaklara döküldü! 'e boykot çağrısı

AA
Fransa'da insanlar Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

'in Filistinlilere uyguladığı insanlı dışı saldırılar tüm dünyada tepkilere neden oldu. Birçok ülkede olduğu gibi 'da da insanlar için sokaklara döküldü. Fransa'nın başkenti 'te bulunan Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'e bokyot çağrısında bulundu. Polisler İsrail'e tepkü yürüyüşünü yasaklarken, gösterilerde; "'ün işgaline hayır" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşındı. Filistin bayrağı açan göstericiler, "Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa" sloganları attı.

Fransa'da Filistin'le Dayanışma Derneği, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İsrail'e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri ve Siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları da katıldı.

"KATİL İSRAİL VE İŞBİRLİKÇİ FRANSA"

Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, "Kudüs'ün işgaline hayır" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşınarak, Filistin bayrağı açıldı. Göstericiler, "Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa" sloganları attı.

MUHALEFET PARTİLİ VEKİLLER DE GÖSTERİYE KATILDI

Gösteriye muhalefet partilerinden milletvekilleri de katılırken, Fransız hükümetinin geçtiğimiz hafta Cumartesi günü düzenlenen Filistin'e destek gösterisi ve bugünkü protestoda yürüyüşü yasaklamasına tepki gösterildi.

POLİS GEÇEN HAFTA MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz hafta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine izin vermemesine rağmen halk Filistin için sokağa dökülmüştü.Polis ise göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

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Fransa'da insanlar Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı
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