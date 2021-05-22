Fransa'da insanlar Gazze için sokaklara döküldü! İsrail'e boykot çağrısı

Fransa'da Filistin'le Dayanışma Derneği, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İsrail'e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri ve Siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları da katıldı.
"KATİL İSRAİL VE İŞBİRLİKÇİ FRANSA"
Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, "Kudüs'ün işgaline hayır" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşınarak, Filistin bayrağı açıldı. Göstericiler, "Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa" sloganları attı.
MUHALEFET PARTİLİ VEKİLLER DE GÖSTERİYE KATILDI
Gösteriye muhalefet partilerinden milletvekilleri de katılırken, Fransız hükümetinin geçtiğimiz hafta Cumartesi günü düzenlenen Filistin'e destek gösterisi ve bugünkü protestoda yürüyüşü yasaklamasına tepki gösterildi.