Grevdeki işçilere yargıdan müjde

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 699 gündür grev yapan işçilere yargıdan müjdeli haber geldi. 9'uncu Hukuk Dairesi, Büyükşehir Belediyesi'ni haklı bulan 6'ncı İş Mahkemesi'nin kararını bozdu. Toplu iş sözleşmesi yapılmadığı için 2 yıldır zam alamayan işçilerle ilgili dava yeniden görülecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Muhittin Böcek'in seçilmesinin ardından Hizmet-İş Sendikası ile sözleşmeye oturulmayınca işçiler belediye binası önünde grev başlatmıştı. Antalya 6'ncı İş Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'ni haklı bulmuş, Hizmet-İş Sendikası ise karara itiraz etmişti. 699 gündür devam eden grevle ilgili sendikanın dünya rekoru için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduğu günde, Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak davanın yeniden görülmesi için dosyayı geri gönderdi.Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Üst mahkeme davanın yeniden görülmesi için dosyayı geri gönderdi. Buradan Başkan Muhittin Böcek'e çağrımdır. Daha fazla inatlaşmanın gereği yok. Bir an önce toplu iş sözleşmesinin imzalanması gerekiyor. 8 bin işçi sözleşme yapılmadığı için 2 yıldır zam alamıyor. Bir an önce bu 8 bin çalışanın mağduriyetini giderelim" dedi.