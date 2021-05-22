İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte Başkan Erdoğan'ın makam aracını kullandığı o anlar

Yağmur altında ilerleyen Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor. Öte yandan radyoda ise Ömer Karaoğlu'na ait "Yol mu dayanır" türküsü vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kendi kullanıp vatandaşları selamladı