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Giriş Tarihi: 22.5.2021 17:41 Son Güncelleme: 22.5.2021 18:14

İletişim Başkanı paylaştı! İşte Başkan 'ın makam aracını kullandığı o anlar

DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte Başkan Erdoğan'ın makam aracını kullandığı o anlar

İletişim Başkanı , Başkan Recep Tayyip 'ın makam aracını Hasdal'dan 'ne kadar sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. videoyu, "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır…" notuyla paylaştı. Erdoğan, makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara el salladı. Öte yandan radyoda ise 'na ait "Yol mu dayanır" türküsü vardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar sürdüğü anlara ilişkin videoyu sosyal medyadan paylaştı. Altun videoyu, "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" notuyla paylaştı.

Erdoğan'ın dün Hasdal'da yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna geçmişti. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Fatih Camii'ne kadar aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı.

VATANDAŞLARA DA EL SALLADI

Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı.

Yağmur altında ilerleyen Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor. Öte yandan radyoda ise Ömer Karaoğlu'na ait "Yol mu dayanır" türküsü vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kendi kullanıp vatandaşları selamladı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte Başkan Erdoğan'ın makam aracını kullandığı o anlar
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