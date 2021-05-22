İsrail'e yaranmak için bunu da yaptılar! New York Times, dünyaca ünlü 3 ismi hedef gösterdi

Filistin asıllı ABD'li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin'e destek veren şarkıcı Dua Lipa, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" suçlandı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi doğrudan hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı.
SÖZDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ!
Paylaşımlarında bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı.
Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanıldı.
FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜĞÜNDEN KARELER PAYLAŞMIŞTI
Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" demişti.
Hadid, New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden kareler paylaşarak, "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük." diye yazmıştı.
İSRAİL YANDAŞI MODA DEVLERİNİN VETOSUNA UĞRADI
Gazze Şeridi'ndeki zulme karşı çıkan Bella Hadid, İsrail yandaşı moda devlerinin vetosuna uğradı. Michael Kors, afişlerini tüm mağazalarından kaldırdı. Dior ise kontratını sonlandırdı.
'MİCHAEL KORS' İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI
Michael Kors'un, Filistin'e destek veren ABD'li ünlü model Bella Hadid'in afişlerini mağazalarından kaldırmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türk kullanıcılar, ünlü markayı boykot çağrısında bulundu. "Michael Kors" etiketi altında yapılan paylaşımlarda "Biri özgürlük mü dedi" şeklinde tepkiler gösterildi.