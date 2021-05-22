İsrail'e yaranmak için bunu da yaptılar! New York Times, dünyaca ünlü 3 ismi hedef gösterdi

Hadid kardeşler ile Lipa'nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın." ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜĞÜNDEN KARELER PAYLAŞMIŞTI

Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" demişti.