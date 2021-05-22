Kaftancıoğlu için zorla getirme kararı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, tensip zaptında duruşmaya gelmemesi halinde hakkında zorla getirme emri düzenleneceği ihtar edilmesine rağmen duruşmaya katılmayan sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.