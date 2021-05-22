Kovid-19 virüsü yaymışlar

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, 14 ildeki 91 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında FETÖ'nün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları ve mahrem konumda yer alanların bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda, yüklü miktarda döviz, silah ve doküman ele geçirildi. İnternet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleşen şüphelilerin, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine maddi ve manevi yardım ettiği belirlendi. Sözde il imamının, yardım adı altında toplanan paraların bir kısmını, para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks yaşam sürdüğü, hücre evi sorumlularından birinin eşcinsel olduğu, eve gelen erkek üniversite öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi. Kovid-19 olan örgüt üyelerinin ise filyasyon sürecini hiçe sayarak, halkın arasında gezip virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu tespit edildi.