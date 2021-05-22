Mehmetçik'ten 42 düzensiz göçmene yardım eli

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldı.

Yunanlılar tarafından işkenceye maruz kalan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmenler, Edirne hududundaki Türk Silahlı Kuvvetleri personelince kurtarılarak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bakanlık, kurtarılan düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı.

Düzensiz göçmenler, 2 gün önce Uzunköprü'den Yunanistan'a gittiklerini, kendilerini yakalayan Yunanistan polisi tarafından darbedildiklerini, 2 gün boyunca kendilerine ekmek ve su verilmediğini, telefon ve pantolonlarına el konulduğunu söyledi.

Göçmenler, Yunanistan polisinin vücutlarında oluşturduğu darp izlerini de gösterdi.