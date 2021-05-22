Osman Kavala için tutukluluğa devam kararı

GeziParkı olaylarını organize ve finanse ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat eden Osman Kavala, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor. Yeniden yargılamaya dün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Silivri Cezaevi'nde bulunan Kavala duruşmaya görüntülü olarak bağlandı. Tutuksuz sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Gezi olaylarına karışan Çarşı grubu davasının bu dava ile birleştirilmesi konusunda da tarafların görüşünü sordu. Sanık avukatları Çarşı davasının birleştirilmemesini isterken, cumhuriyet savcısı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Çarşı dosyasının incelenmek üzere istenmesini talep etti. Savcı, Kavala'nın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Kavala ise davaların birleştirilmesiyle 3.5 yıl önce başlayan yargı sürecinin yeni bir aşamaya gireceğini söyleyerek, Çarşı davasının birleştirilmemesini istedi. Avukatları da Kavala'nın tahliyesini talep etti. Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti davanın, Çarşı grubu davası ile birleştirilmesi konusunda karar vermek için dosyayı inceleyecek.