Otlukta başlayan yangın personel lojmanını kül etti

Muğla Bodrum'da, otluk alanda başlayan yangın bir inşaat şirketinin personel lojmanına sıçradı. Gündoğan Mahallesi'nde, iddiaya göre çocuklar kuru otları tutuşturdu.
Yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yakınındaki inşaat firmasının personel lojmanını sardı. Tüm lojmanı saran alevler, 15 konteyneri kül etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı. 2 kişinin yangın dumanından etkilendiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde Jandarma ve sağlık ekipleri hazır bekledi.