Özil’den Filistinli çocuklar için forma bağışı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den anlamlı hareket! Bugüne kadar sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanındaki insana ulaşmaya çalışan, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Özil, örnek bir davranışta daha bulundu.Ünlü futbolcu, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara yardım için Togem-Der'in düzenlediği "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" etkinliğine 50 imzalı forma bağışladı. Daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Kudüs'teki İsrail zulmüne tepki gösteren yıldız futbolcu, önceki gün "Geliri Kudüs çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum" yazarak herkese çağrıda bulundu. "Dönüşüm Pazarı", 31 Mayıs-13 Haziran'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.