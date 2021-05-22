Suç örgütlerine dev operasyon

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

EMEKLİ POLİSLER ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Afyon merkezli 8 ilde 350 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat ticareti yapmak. Suç üstlenme' suçlarından haklarında soruşturma yürütülen, 6 emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu, toplam 52 şüpheli şahsa ait 67 adrese yönelik gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıslardan, 49'u yakalanarak gözaltına alınmış, Yapılan aramalarda, bir adet kalaşnikof saldırı tüfeği, 22 adet ruhsatsız tabanca, 6608 adet tabanca fişeği, 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet kuru sıkı tabanca 177 adet şarjör, 71 adet silah aparatı, 9 adet delici kesici alet, 44 adet farklı kişiye ait tabanca ruhsatı, 13 adet tarihi eser, bir adet polis telsizi, 27 kök kenevir bitkisi, 10000 TL suçtan elde edilen para ele geçirilmişti. Firarı bulunan 3 şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

VALİ ÇİÇEK'TEN TEŞEKKÜR

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünün dev operasyonlarla ilgili Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar'ı daha huzurlu yapmak için gece gündüz yorulmadan çalışan emniyet müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.