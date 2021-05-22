Terör örgütü FETÖ'ye 3 koldan darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, Ankara merkezli büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütünün Adalet Bakanlığı ile Emniyet ve Jandarma yapılanmasına yönelik yurt genelinde 3 ayrı operasyon için düğmeye basıldı.