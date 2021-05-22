THY Newark seferlerine başladı

Şirket, ABD'nin New York şehrinde John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferlerine başladı.
İLK SEFER TÖRENLE KARŞILANDI
İstanbul Havalimanı'ndan dün saat 18.40'da kalkan Boeing 787 tipi THY uçağı yerel saat ile 22.35'te Newark Liberty Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi.
İlk sefer nedeniyle Liberty Havalimanı'nda düzenlenen törene THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Kerim Çay, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve davetliler katıldı.
"PANDEMİYE RAĞMEN GELECEK HEDEFLERİMİZE UÇUYORUZ "
Törende konuşan Abdulkerim Çay Türk Hava Yolları olarak pandemi döneminin zorluklarına rağmen gelecek hedeflerine uçmaya devam ettiklerini belirterek "Newark da bizi hedeflerimize taşıyacak uçuş noktalarımızdan biri olacak. Bununla birlikte, misafirlerine en fazla ülkeye uçma ayrıcalığı sunan havayoluyuz ve inanıyorum ki Newark havacılık endüstrisindeki payımızı artırmamıza da önemli bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
"10'UNCU NOKTAMIZ HAYIRLI OLSUN"
Yahya Üstün ise "ABD'deki 10. uçuş noktamız olan NJ Newark Liberty Uluslararası Havalimanına ilk seferimizi gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi
HAFTANIN HER GÜNÜ UÇACAK
THY, Newark'a 13 Haziran 2021 tarihine kadar; pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran tarihinden itibaren ise uçuşlar haftanın her günü yapılacak.
BİLETLER 655 DOLARDAN BAŞLIYOR
New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan ve konumu itibariyle New York'a en yakın şehirlerden biri olan Newark, THY'nin New York'a seyahat eden yolcularına da alternatif bir ulaşım hattı sağlayacak. Newark'a tüm vergiler dahil gidiş- geliş bilet ücreti 655 dolardan başlıyor.
İstanbul Havalimanı-Newark hattında TK- 29 sefer sayılı uçuşlar, pazartesi, çarşamba, cuma , ve pazar yerel saat ile 18.40'da yapılacak. Newark-İstanbul Havalimanı arasında TK-30 sefer sayılı uçuşlar ise pazartesi, salı, perşembe ve Cumartesi yere saat ile 00.05'de gerçekleştirilecek.