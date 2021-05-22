THY Newark seferlerine başladı

"10'UNCU NOKTAMIZ HAYIRLI OLSUN"

Yahya Üstün ise "ABD'deki 10. uçuş noktamız olan NJ Newark Liberty Uluslararası Havalimanına ilk seferimizi gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi

HAFTANIN HER GÜNÜ UÇACAK

THY, Newark'a 13 Haziran 2021 tarihine kadar; pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran tarihinden itibaren ise uçuşlar haftanın her günü yapılacak.

BİLETLER 655 DOLARDAN BAŞLIYOR

New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan ve konumu itibariyle New York'a en yakın şehirlerden biri olan Newark, THY'nin New York'a seyahat eden yolcularına da alternatif bir ulaşım hattı sağlayacak. Newark'a tüm vergiler dahil gidiş- geliş bilet ücreti 655 dolardan başlıyor.

İstanbul Havalimanı-Newark hattında TK- 29 sefer sayılı uçuşlar, pazartesi, çarşamba, cuma , ve pazar yerel saat ile 18.40'da yapılacak. Newark-İstanbul Havalimanı arasında TK-30 sefer sayılı uçuşlar ise pazartesi, salı, perşembe ve Cumartesi yere saat ile 00.05'de gerçekleştirilecek.