‘Uluslararası seyahatler ve turizmin önü açılmalı’

Başkan Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şunları söyledi:Koronavirüs salgını dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi dengesizlikler yaşanıyor. Dünya genelinde şimdiye kadar tatbik edilen aşıların yüzde 80'i, yüksek veya üst orta gelirli ülkelerce kullanıldı. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az bir doz aşılanmışken, sahra altı Afrika'da bu oran yüzde biri dahi bulmadı. Benzer vahim tablolar dünyanın yüze yakın ülkesinde de yaşanıyor.Yerli aşımız hazır olunca vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil ulaşım konusundaki çabalarını destekliyoruz. Aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni duvarlar örülmesine ve yeni tür bir ayrımcılığa yol açılmamalıdır. DSÖ üyesi ülkelerin, bu örgütün onayladığı bir aşıyı kabul etmemesinin izahı yok. Uluslararası seyahatler ve turizmin önü gerekli sağlık ve hijyen sağlanarak açılmalıdır. Küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesinin yolu, DSÖ'nün merkezi rolünü tahkim edilmesinden geçiyor. Bu amaçla reform sürecine destek veriyoruz.Milli operasyon merkezleri arasında bir koordinasyon mekanizması tesis edilmesi, tahliyeler ve acil tıbbi ihtiyaçlar gibi çalışmaların eş güdümü bakımından faydalı olacaktır. G20 ülkeleri arasında 'iyi uygulamalar veri bankası' kurulması gelecekteki krizlere karşı önlem alınmasını kolaylaştıracaktır. G20 olarak hayata geçirdiğimiz borç ödemelerinin ertelenmesi de salgının küresel bir borç krizine dönüşmesine mani olmuştur. Sağlık bir ayrıcalık değil herkes için bir haktır. Evlatlarımıza daha adil, yaşanabilir dünya bırakmak hepimizin ortak görevi.