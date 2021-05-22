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Giriş Tarihi: 22.5.2021 22:14 Son Güncelleme: 22.5.2021 22:47

Yerel halk tahliye ediliyor! 'daki Nyiragongo yanardağı patladı

Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı

Cumhuriyeti'nde bulunan ve 'nın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo yanardağı patladı. 1,5 milyon nüfusu olan şehri nedeniyle risk altına girerken, yetkililer yerel halkı tahli etme çalışmalarını sürdürüyor.

Afrika'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo yanardağı patladı. Patlama kilometrelerce uzaklıkta da olsa bölgede bulunan birçok yerleşim yerinden net bir şekilde görüldü.

PATLAMA 1.5 MİLYONLUK ŞEHRİ ETKİLİYEBİLİR

Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan 1.5 milyonluk Goma şehri, volkanın patlamasıyla büyük bir tehlike altına girdi. Yetkililer yaşanan patlamanın ardından bölgedeki yerel halkı tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı | Video

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Öte yandan Nyiragongo dünya üzerindeki en tehlikeli yanardağlardan biri olarak gösteriliyor. Nyiragongo en son 2002 yılının başlarında patlamış ve 250 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca 120 binden fazla Goma vatandaşı ise evlerinden olmuştu.

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Yerel halk tahliye ediliyor! Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı
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