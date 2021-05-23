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Haberler Gündem Haberleri 23 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 23 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 23.5.2021 18:27 Son Güncelleme: 23.5.2021 18:27

son dakika duyuruluyor! ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı

23 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 23 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren covid-19 salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. son dakika haberi olarak günlük olarak duyurulan korona son durum verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıran 8 bin 697 kişinin tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerince yapılan çalışma sonucunda entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri, Bakan Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden duyuruluyor. Bugünkü güncel corona virüsü vaka sayısı verileri merak edilerek Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. ile Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtları ve son dakika haberleri.

Ortaya çıkması sonrasında dünya genelinde tıp uzmanlarını dahi hayrete düşüren bir hızla yayılım gösteren ve Türkiye'de de 1. Yılı aşkın etkisini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan peşe peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın başından bu yana en koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam edilirken bugünkü Türkiye güncel koronavirüs vaka sayısı verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA! 23 MAYIS KORONA TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Mayıs korona tablosu ve güncel Türkiye vaka sayısı verilerini henüz yayımlamadı. Bakanlık tarafından paylaşıldığında bugünkü korona son durum verilerini buradan öğrenebileceksiniz.

22 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 697
  • HASTA SAYISI: 835
  • VEFAT SAYISI: 231
  • İYİLEŞEN SAYISI:14 bin 472

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri

21 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 528
  • HASTA SAYISI: 846
  • VEFAT SAYISI: 214
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 852

20 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 385
  • HASTA SAYISI: 856
  • VEFAT SAYISI: 207
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 271

19 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 553
  • HASTA SAYISI: 902
  • VEFAT SAYISI: 233
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 271



18 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 937
  • HASTA SAYISI: 916
  • VEFAT SAYISI: 203
  • İYİLEŞEN SAYISI: 10 bin 125

17 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 174
  • HASTA SAYISI: 923
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 864

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23 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 23 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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