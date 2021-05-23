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Giriş Tarihi: 23.5.2021 20:00 Son Güncelleme: 23.5.2021 20:18

Genel Başkanvekili 'dan sosyal medyadaki iddialara net cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan sosyal medyadaki iddialara net cevap

Genel Başkanvekili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddiasına 'Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddiasına 'Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım açıklamasında, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz. Unutmayın ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. Ve Covid'le mücadele amacıyla ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi malzemeler götürüp dağıtmıştır. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır, kendi imkanlarıyla kendisi biletini alarak, kendisi masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan sosyal medyadaki iddialara net cevap
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