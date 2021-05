Erdoğan’a nankörlük edenlerin ‘Biz de şunu yaptık’ diyecek eserleri yok

6 AY önce 5 gün yoğun bakımda, 8 gün normal serviste kalarak Kovid-19'u yenen 100 yaşındaki Peten İnat, kolundaki şişlik nedeniyle 20 gün önce götürüldüğü Konya Şehir Hastanesi'ndeki hastalıkla mücadelesinden de zaferle çıktı. Şu an evinde dinlenen Peten Nine'nin "Şimdiye kadar böyle bir hastane görmedim" diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ahmet Nihat Baysal'ın Peten Nine'ye ev ziyaretinde SABAH da vardı. Baysal'ın sağlık kontrolünden geçirdiği Peten Nine "Tüm liderleri gördüm. Ama Erdoğan'ı evladım gibi severim. Onu görmeyi, kucaklamayı, yanaklarından öpmeyi çok istiyorum. Her şeyi yapıyor ama ona iftira atıyorlar. Çok şükür hastaneler yaptı, okullar, tren yolları yaptı. Ayasofya'yı da bu yavrum açtırdı. Biz çay, şeker, ekmek sıralarını biliriz. Diğerleri de çıkıp biz şu eseri yaptık desin, yok yapamazlar" dedi.