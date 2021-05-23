İYİ Parti savundu, tacizci çıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, belediye binasında dövüldüğünü ileri süren ve 124 suç kaydı olduğu ortaya çıkan taksici E.D.'ye İYİ Parti teşkilatı sahip çıkmıştı. İYİ Parti'nin 'mağdur' ilan ettiği taksici E.D.'nin bir kadını dolandırıp, iki kızını taciz ettiği telefon yazışmaları ortaya çıktı. Dolandırılan Gülbahar S. adlı kadın, E.D. ile ilgili paylaşım yapan İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabına yorum yazarak, E.D.'nin yaptığı tehdit ve tacizleri anlattı. Ancak kadının paylaşımları sürekli silindi. İYİ Partililerin E.D.'yi savunmaya devam etmesi tepki çekti.