Samsun’da metrekareye 72 kilo yağış düştü

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından dün gece saatlerinden itibaren Samsun çevresi için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunulmuştu. Yağışlar son 24 saatte beklenildiği üzere 51-100 kg/metrekare aralığında gerçekleşti. Müdürlüğe bağlı hava uzmanlarından alınan bilgiye göre, bazı bölgelerde yağış miktarı 70 kilogramın da üzerine çıktı.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Konuyla ilgili bu akşam itibarıyla kuvvetli yağış uyarısının sona erdiği hatırlatıldı. Uzmanlar bu gece ve yarın için yağışların hafif şekilde devam edebileceğini, onun dışında hafta içinde başka yağış olmayacağını öngördüklerini belirtti.