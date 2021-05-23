SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Erteleme söz konusu değil

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. Biz her türlü tedbiri alarak, kontrollü bir şekilde sınavı yapacağız. Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.

EK ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Bunu tekrar tekrar soruyorlar. Şu anda bir değişiklik yok. Ama artması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. İmkan doğduğunda artmasını isteriz, buna ihtiyacımız var. Onların da ne kadar istediğinin farkındayız. Bunu belirleyen bütçe imkanları. Bu sene bir düşüklük oldu. Engelli öğretmenlerin atamasını geçtiğimiz dönemlerde yaptık yine yapacağız merak etmesinler.

"ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜZENLENEBİLİR"

Yaklaşık 50 bin civarında aday öğretmenlerimiz programlara katıldı. Adaylık kaldırma sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisi yok TBMM'nin yetkisi var. Adaylık kaldırma sınavı kanun değişikliği ile düzenlenebilir. O da Meclis'in yetkisinde.

"BENİM OKULLAR ZİNCİRİM YOK"

Benim okullar zincirim yok. Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Bizim için önemli olan şey öğretmenlerle beraber olmak. Bizim özel okulları kayırmak gibi bir şeyimiz yok. Hepsi bizim çocuğumuz. Benim bilmediğim bir zincirim varsa gidip sahip çıkayım.