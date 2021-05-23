Son dakika:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Son dakika | Başkan Erdoğan İstanbul'da! Cami ve hastane inşaatında inceleme yaptı