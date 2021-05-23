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Giriş Tarihi: 23.5.2021 17:19 Son Güncelleme: 23.5.2021 17:26

| 'da! Cami ve hastane inşaatında inceleme yaptı

DHA
Son dakika | Başkan Erdoğan İstanbul'da! Cami ve hastane inşaatında inceleme yaptı

:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Son dakika | Başkan Erdoğan İstanbul'da! Cami ve hastane inşaatında inceleme yaptı
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