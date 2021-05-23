UZMANLAR UMUTLU

Yerli aşı çalışmalarını takip eden uzmanlar elde edilen verilerin gayet olumlu olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade ediyor. Çünkü uzmanlara göre elde edilen bu yüzde 100'lük netice ileri yönlü projeksiyon sağlarken aşının oldukça etkin olacağına da işaret ediyor.

Şu an 65 yaş üstündekilerin yüzde 84'üne aşının ulaştığını ve bu oranın yüzde 90 ve üzeri olmasını istediklerini vurgulayan Koca, "İnsanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum." dedi.