Son dakika: HSK seçimi ile ilgili flaş gelişme

Yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da dolacak. Buna göre, TBMM'de Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 adayın oylama için 26 Mayıs Çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda gündeme gelmesi bekleniyor.

4 ÜYEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATAYACAK

TBMM Genel Kurulunda seçilecek 7 ismin haricinde, geriye kalan 4 üye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı isimler, birinci derece veya kürsüdeki hakim savcılardan oluşacak.

114 ADAY ADAYI ARASINDAN 21 ADAY BELİRLENDİ

TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde toplanarak 114 aday adayı arasından 21 adayı belirlemişti. Bu listeye göre, avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken, avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlenmişti. Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken, Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterilmişti.