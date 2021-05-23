Tutuklamada ‘somut kriter’ ayarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği yargı reform paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni düzenleme ile birlikte, tutuklamalar ile ilgili tartışmalara da son verilmesi planlanıyor. TBMM gündemine taşınacak yargı paketi kapsamında yapılması planlanan değişiklikler şöyle: CMK'da tutuklamayı gerektiren suçlar tek tek sayılıyor. Bu katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Böylece tutuklamalar ile ilgili tartışmalara son verilmesi planlanıyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için önemli bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Israrlı takibin suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girmesi ve hapis cezası verilmesi planlanıyor. Bu suçun, çocuğa, boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için bazı cezalar ağırlaştırılacak. Bu kapsamda eşe karşı işlenen suçların kapsamı boşanılan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dâhil edilecek. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilecek. Çocukların cezaevlerinde büyümesini önlemek için de adım atılıyor. 10 yıldan az ceza alan kadın mahkûmlardan 15 yaşın altında çocuğu olanların cezaları ertelenebilecek.