Ülkemizde üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet ve İstihbarat teşkilatlarında yoğun olarak kullanılan taarruz ve istihbarat toplamak amacıyla sahadaki birliklere oldukça önemli destekler sunan Bayrak SİHA, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği mensubu bir ülkeye ihraç edilecek. Polonya ile ihracat anlaması yapılan Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyenler yoğun şekilde;

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Bayraktar TB2 fiyatı ve teknik özelliklerine ilişkin tüm bilgiler şu şekilde;