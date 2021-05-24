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Haberler Gündem Haberleri Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar? Polonya’ya ihraç edilen ilk SİHA Bayraktar TB2 özellikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.5.2021 20:58 Son Güncelleme: 24.5.2021 21:00

fiyatı ne kadar? ’ya ihraç edilen ilk Bayraktar TB2 özellikleri nelerdir?

Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar? Polonya’ya ihraç edilen ilk SİHA Bayraktar TB2 özellikleri nelerdir?

’nin milli ve her bakımdan özgün olarak üretilen () yeni bir ilke imza attı. NATO ve üyesi olan ’ya ihraç edilmesi için anlaşmaya varılan ’ya ilişkin fiyat ve teknik özelliklere ilişkin detaylar merak konusu olarak Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? şeklindeki soruya yoğun olarak yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak edilen SİHA Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

Ülkemizde üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet ve İstihbarat teşkilatlarında yoğun olarak kullanılan taarruz ve istihbarat toplamak amacıyla sahadaki birliklere oldukça önemli destekler sunan Bayrak SİHA, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği mensubu bir ülkeye ihraç edilecek. Polonya ile ihracat anlaması yapılan Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyenler yoğun şekilde;

SON DAKİKA! BAYRAKTAR TB2 FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bayraktar TB2 fiyatı ve teknik özelliklerine ilişkin tüm bilgiler şu şekilde;



Baykar Bayraktar TB2 (Taktik Blok 2), Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen İnsansız hava aracıdır. 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27,030 feet irtifaya çıkmış, 5–6 Ağustos'da gerçekleştirilen uçuş testinde ise tam yüklü olarak 18,000 feet irtifada 4.040 km yol kat ederek 24 saat, 34 dakikalık uçuş gerçekleştirmiştir. 17 Aralık 2015'te iki adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü şekilde yapılan atış testinde %100 isabet ile hedefleri vurabilmiştir.



Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Baykar Bayraktar TB2'nin tüm alt yapısı Türkiye merkezli üretilmiştir. Sistem 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe Operasyonları'nda, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askerî operasyonlarda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin rol oynadı. Bayraktar TB2, Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edildi. Mayıs 2021'de Polonya Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını açıkladı. Siparişin tamamlanması ile ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almış olacak.

BAYRAKTAR TB2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: yok

Gövde uzunluğu: 6.5 m

Kanat açıklığı: 12 m

Toplam Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Faydali Yük Ağırlığı: 150 kg

Motor: 1× Rotax 912 İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor, 100 Beygir



Performans

Azami hız: 135 Knot

Olağan Seyir Hızı: > 70 knot

Servis irtifası: 27,000 feet

Havada Kalış Süresi: > 24 Saat

Harekât yarıçapı: 300 km



BAYRAKTAR TB2 FİYATI NE KADAR?

Türü: İnsansız hava muharebe aracı

Ulusal köken: Türkiye

Üretici: Baykar Savunma

Tasarımcı: Baykar Savunma AR-GE

İlk uçuş: 29 Nisan 2014

Hizmete giriş: 2014–günümüz

Durumu: Kullanımda

Üretim sayısı: 154 (Aralık 2020)

Birim maliyeti: $6 milyon (2020)



Ana kullanıcı

Türk Kara Kuvvetleri

Jandarma Genel Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Millî İstihbarat Teşkilatı



Diğer kullanıcılar

Azerbaycan Hava Kuvvetleri

Ukrayna Hava Kuvvetleri

Katar Hava Kuvvetleri

Libya Hava Kuvvetleri

Üretim sayısı: 154 (Aralık 2020)

Birim maliyeti: $6 milyon (2020)

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Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar? Polonya’ya ihraç edilen ilk SİHA Bayraktar TB2 özellikleri nelerdir?
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