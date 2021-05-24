Bingöl'de teröristlerin şehit ettiği silahsız 33 er, 28’inci yılında da unutulmadı

Bingöl- Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkiinde, 24 Mayıs 1993'te yol kesen PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 askerin, şehadetlerinin 28'ncı yıl dönümü nedeniyle Anıttepe'de anma töreni düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Topçu Ercan Aygündüz ve kurum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve halk katıldı. Şehitler için saygı duşunda bulunmasının ardın İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anıttepe'ye şehitler için karanfil bırakıldı.

Törende konuşan İstihbarat Kurmay Binbaşı Ahmet Erbey, "Halkın canını ve malını korumak için sevdiklerinin ellerine kına yakarak, kutsal vatanın dört bir yanından askere uğurladığı 33 erin şehit edildiğini söyledi. Erbey, "Vatanını bayrağını vatandaşlarının canını ve malını korumak için davullarla, zurnalarla ellerine kına yakılarak kutsal görevlerini yapmak üzere yurdun dört bir yanına askere uğurlandığı mert, yiğit ve fedakâr ama silahsız 33 erimiz bu bölgede şehit edilmiştir. Karşı karşıya olduğumuz hainliğin farkında olmayan ve terörün dini, milleti olmadığını görmek istemeyen gözlere de bu hainliği göstermektir. Eli kanlı katillerin hain planları için Bingöllü seçmesinin nedeni terörün gerçek yüzünü gören Bingöllüleri diğer illerde yaşayan vatandaşlarımızın gözünde düşman etmektir. Oysa Bingöl halkı güzel ülkemizin dört bir köşesini her türlü düşmana karşı geçmişte olduğu gibi savunmakta ve şehit yâda gazi olmaktadır. Yürekleri sevgiyle dolu Bingöl halkı terörle değil güzellikleriyle, iyilikleriyle ve şanlı kahramanlarıyla anılmak istiyor" dedi.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, 28 yıl önce yaşanan acı olayı ile ilgili şunları söyledi:

"O dönemde terörün tüm baskılarına ve tehditlerine rağmen vatansever Bingöl halkı PKK terör örgütüne ve işbirlikçilerine asla taviz vermemiştir. Tam aksine devletinin yanında yer alarak PKK terör örgütüyle mücadele etmiştir. Hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada ülkemiz artık teröre ve dış güçlere karşı daha kararlı ve daha güçlüdür. İHA'larımız ve SİHA'larımız ile yerli silahlarımız ve devlet büyüklerimizin dik duruşuyla terörle mücadelede ülke olarak büyük başarılar elde etmiştir."