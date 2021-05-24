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Giriş Tarihi: 24.5.2021 15:17 Son Güncelleme: 24.5.2021 15:21

Boşandığı eşine kurşun yağdırdı! Yaralı anne yaşam mücadelesi veriyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Boşandığı eşine kurşun yağdırdı! Yaralı anne yaşam mücadelesi veriyor

’nda Mahir A., 4 yıl önce boşandığı iki çocuk annesi eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Nermin U. hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri Mahir A.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Mahir A.’nın 13, yaralı Nermin U.’nun ise 10 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde 21 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Mahir A. ile 4 yıl önce boşandığı eski eşi Nermin U. arasında 17 Mayıs günü "Şiddete veya Korkuya Yönelik Söz ve Davranışlarda Bulunmama" konusunda tedbir alındı. Ancak Mahir A. alınan tedbir kararını kabul etmek istemeyince dehşet dolu bir plan hazırladı.

Mahir A. geçtiğimiz cuma günü beline gizlediği silahını çıkararak sokak ortasında iki çocuk annesi eski eşine kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Nermin U.'yu hastaneye kaldırdı. Polis ise yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

TELEFON SİNYALLERİ ELE VERDİ

Zanlı Mahir A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mahir A.'nın telefon sinyallerini takibe alan polis, zanlının telefonundan iki kişiye mesaj gönderdiğini tespit etti. Sinyallerden zanlının saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, Mahir A.'yı gece saatlerinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

YAŞAM SAVAŞI SÜRÜYOR

Vurularak ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan Nermin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında farklı suçlardan 13, silahla yaraladığı eski eşi Nermin U.'nun ise 10 kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

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Boşandığı eşine kurşun yağdırdı! Yaralı anne yaşam mücadelesi veriyor
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