Boşandığı eşine kurşun yağdırdı! Yaralı anne yaşam mücadelesi veriyor

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde 21 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Mahir A. ile 4 yıl önce boşandığı eski eşi Nermin U. arasında 17 Mayıs günü "Şiddete veya Korkuya Yönelik Söz ve Davranışlarda Bulunmama" konusunda tedbir alındı. Ancak Mahir A. alınan tedbir kararını kabul etmek istemeyince dehşet dolu bir plan hazırladı.

Mahir A. geçtiğimiz cuma günü beline gizlediği silahını çıkararak sokak ortasında iki çocuk annesi eski eşine kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Nermin U.'yu hastaneye kaldırdı. Polis ise yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.