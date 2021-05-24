DEAŞ'ın bombacısı ile ilgili şok detaylar! ABD'nin de aradığı teröristi Türkiye yakaladı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede DEAŞ'ın bomba uzmanı olduğu tespit edilen Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut'un (Moustafa Abdelwahab Sobhy Mahmoud) 1999'da Mısır'da doğduğu, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katıldığı anlatıldı. Mustafa Abdulvahap'ın Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Mısır'a gittiği, ardından Türkiye'ye geldiği tespit edildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne iltisaklı kurumlardan ve ABD Büyükelçiliği tarafından iletilen bilgilerde Mustafa Abdulvahap, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve Al Saqri olarak bilinen DEAS Dış operasyonları ve ölümcül yardım ağının bir üyesi olarak tanıyordu.

TELEGRAM'DAN PATLAYICI DERSLERİ

Mustafa Abdulvahap, DEAŞ içerisinde geçirdiği süre boyunca patlayıcılar, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcıların yanı sıra planlama ve güvenlik konularında uzmanlık kazandı. Telegram kanallarından patlayıcıların nasıl yapılacağına dair eğitici kurslar verdiği ve takipçilerine DEAŞ ideolojisini öğütlediği belirlendi. Abdulvahap'ın, yangın çıkarıcı cihazlarda gübre ve amonyak kullanımı ve bir susturucunun nasıl yapılacağını gösteren video hazırladığı tespit edildi. Telegram'dan kimya kursları, başlangıç seviyesinde bomba yapımı talimatları da yayınlayan Mustafa Abdulvahap'ın İstanbul'da güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı saldırısı planladığı tespitine de iddianamede yer verildi.

UYUYAN HÜCRE

ABD Büyükelçiliği tarafından İstanbul Emniyetine iletilen bilgilerde, Abdulvahap'ın Mısır'daki bir DEAŞ güvenlik unsurunun ve "uyuyan hücre"nin üyesi olduğu, Mısır'da ikametine yapılan operasyondan sonra Türkiye'ye kaçtığı, ayrıca ABD'deki belirsiz hedeflere yönelik saldırı planlarına yardım ettiği bildirildi.

Savcılık, 28 Ekim 2020'de İstanbul'da yakalanan Mustafa Abdulvahap hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mustafa Abdulvahap ile birlikte yakalanan diğer DEAŞ üyeleri Noureddin Alkheder, Suleiman Assani ve Ahmad Assani hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. DEAŞ bombacıları, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.