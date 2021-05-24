Denizkurdu-2021 tatbikatı! Ege ve Akdeniz’de başlıyor

Deniz Kuvvetlerinin gerçekleştireceği DENİZKURDU-2021 tatbikatı ile ilgili Gölcük Donanma Komutanlığında düzenlenen Basın toplantısına Mayın Filo Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, DENİZKURDU-2021 Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Hasan Öztürk, Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı.

EGE VE DOĞA AKDENİZ'DE

Düzenlenecek tatbikat ile ilgili bilgiler veren ve yapılacak tatbikatın bu güne kadar yapılmış en geniş kapsamlı tatbikatı olacağını ifade eden Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal , "Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından DENİZKURDU-2021 tatbikatı, 25 Mayıs ile 06 Haziran arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek. DENİZKURDU-2021 tatbikatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı komutanlıkların karargâh ve harekât merkezlerinin sevk ve idare etkinliği denetlenecek. Ayrıca karargâh personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yetenekleri değerlendirilerek, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik ve destek usullerinin denenerek Deniz Kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir"

YETENEKLERİ DENEME İMKÂNI

Yıllık tatbikat programı çerçevesinde,operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini MAVİ VATAN 2021 tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, jenerik bir senaryoya istinaden, stratejik seviyede DENİZKURDU-2021 tatbikatını çok daha geniş katılımlı icra edeceğini vurgulayan Payal, " Tüm denizlerde yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden deniz kuvvetlerimiz bu tatbikat ile sahip olduğu yetenekleri deneme imkanı bulacaktır. Tatbikata 12 Fırkateyn, 9 Korvet, 18 Hücumbot, 10 Denizaltı, 11 Mayın Avlama Gemisi, 16 Karakol Gemisi, 33 Yardımcı Sınıf Gemi, 24 Çıkarma Gemisi, 11 uçak 16 Helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS Görev Timleri, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve Amfibi Hücum Timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Taaruz ve Genel Maksat Helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Taaruz uçakları, Havadan ihbar ve Kontrol ile Nakliye Uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından Arama Kurtarma Timi ve Arama Kurtarma Uçakları, Özel Kuvvetler Komutanlığından Özel Kuvvet Timleri ve Helikopterler katılacak"

25 BİN 500 PERSONEL

Tatbikata Sahil Güvenlik Komutanlığından Arama Kurtarma Korveti, Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Helikopterlerinin de katılacağını ifade eden Payal, "Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından 132 suüstü gemisi, 10 denizaltı,43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı ile toplamda yaklaşık 25 bin 500 personel katılacak. Tatbikatta özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele faaliyetleri süresinde kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile kurumlar arası eş güdüm usul ve esasları denenecektir. Bu kapsamda DENİZKURDU tatbikatına Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkları bağlısı 10 kamu kurumu ve Türk Kızılayı iştirak edecektir.25 Mayıs günü birlik gemilerinin üs limanlarından hareketleri ile başlayacak olan tatbikat, harekâta hazırlık, serbest oyun ile liman ziyaretleri ve seçkin gözlemci olmak üzere 3 safha halinde icra edilecektir. 25-27 Mayıs tarihleri arasında harekâta hazırlık safhasında temel deniz harp nevilerine yönelik suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekâtı, denizaltından personel kurtarma eğitimleri ve fiili silah atışları yapılacak."

22 LİMAN ZİYARET EDİLECEK

COVİD-19 tedbirleri gereğince gemilerin halkın ziyaretince açılmayacağını belirten Payal, "Tatbikatlarımızın önemli bir ananesi olarak tatbikata katılan 83 gemi tarafından 02-04 haziran tarihleri arasında 22 liman ziyaret edilecek. Tatbikatın 05 Haziran 2021 tarihinde icra edilecek seçkin gözlemci gününde askeri ve mülki erkan ile Türkiye'de görev yapan yabancı ülke askeri ataşelerinin de katılımı ile deniz kuvvetleri komutanlığı unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecektir" dedi.