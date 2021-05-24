Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sorusunu geçiştirdi

CHP MYK'sı dün, parti genel merkezi video konferans yöntemi ile toplandı.

Parti sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası genel merkezde bir açıklama yaptı. Öztrak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yayında önce "seçildiğimde eleştiriye açık olacağım" dedi. Arkasından ise "CHP'nin adayı yok açıklamasında" bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki son durumu nedir?" sorusuna yanıt vermek yerine, geçiştirmeyi tercih etti. Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının 'net' olduğunu belirterek, şu yanıtı verdi: