Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sorusunu geçiştirdi

CHP MYK'sı dün, parti genel merkezi video konferans yöntemi ile toplandı.
Parti sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası genel merkezde bir açıklama yaptı. Öztrak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yayında önce "seçildiğimde eleştiriye açık olacağım" dedi. Arkasından ise "CHP'nin adayı yok açıklamasında" bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki son durumu nedir?" sorusuna yanıt vermek yerine, geçiştirmeyi tercih etti. Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının 'net' olduğunu belirterek, şu yanıtı verdi:
BAŞKA BİR HUSUS OLAMAZ
"Sayın Genel Başkanımızın katıldığı programda bu soru üzerine yaptığı açıklama son derece net. Sayın Genel Başkanımız "CHP iktidar olduktan sonra gençler için yapacaklarımızı, uygulayacağımız programı açıkladım" dedi. Benim Parti Sözcüsü olarak buna ilave edeceğim başka bir husus olamaz tabi ki."
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda katıldığı bir programda cumhurbaşkanlığı adaylığı için, "Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım" diyerek adaylığa yeşil ışık yakmıştı. Ancak bir süre sonra da, partisinin adayı olmadığını söylemişti.