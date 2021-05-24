Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Gazeteci Tezcan dün Twitter'da yaptığı paylaşımda, Ankara JİTEM davası olarak bilinen ve Mehmet Ağar'ın da sanıkları arasında olduğu davayı İstinaf Mahkemesinin bozduğunu belirterek bazı paylaşımlarda bulundu. Tezcan, "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve Heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y'yı ve üye hâkimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz." şeklinde bir paylaşım da yaptı.

İFADESİ ALINACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımı nedeniyle Tezcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu 277. maddesinde yer alan "Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçundan yürütüldüğü bildirildi. Tezcan'ın önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması bekleniyor.