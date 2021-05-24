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Giriş Tarihi: 24.5.2021 20:18

hakkında soruşturma

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Gazeteci hakkında Twitter’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle, “Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçundan soruşturma başlatıldı. Tezcan, İstinaf Mahkemesi hakimlerini hedef gösteren bir paylaşım yapmıştı.

Gazeteci Tezcan dün Twitter'da yaptığı paylaşımda, Ankara JİTEM davası olarak bilinen ve Mehmet Ağar'ın da sanıkları arasında olduğu davayı İstinaf Mahkemesinin bozduğunu belirterek bazı paylaşımlarda bulundu. Tezcan, "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve Heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y'yı ve üye hâkimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz." şeklinde bir paylaşım da yaptı.

İFADESİ ALINACAK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımı nedeniyle Tezcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu 277. maddesinde yer alan "Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçundan yürütüldüğü bildirildi. Tezcan'ın önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması bekleniyor.

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Fatih Tezcan hakkında soruşturma
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