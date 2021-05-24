FETÖ sanığı öğretmen, HSK personeli kadınlara 'evlilik' görüşmesi yaptırmış

'ERKEKLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEREK SÖYLEDİLER'

Gül K., sohbetlere başladıktan sonra 'İhsan bey' olarak bildiği kişinin adreslerine geldiğini ve sohbete katılan kadınların manevi durumlarını sorduğunu anlatarak, şöyle devam etti: "Bekar olan kadın arkadaşları evlenmeleri için yine bekar olan örgüte müzahir erkek şahıslarla görüştürüp görüştüremeyeceğimi sordu. Ben de bu teklifi kabul ettim. Bana örgüte müzahir bekar kadın şahısların izdivaçları ile ilgili yardımcı olmak üzere soy isimlerini hatırlamadığım Hatice ve Gülsüm adında 2 kadının yardımcı olacağını söyledi. Kadınlar ne tarz erkekler ile evlenmek istediklerini, köken ve fiziksel özellikler belirterek söylediler. Bunun akabinde Hatice ve Gülsüm bu kadınların istedikleri özellikte bulunan erkek şahısları benim ikametime getirdiler ve bu 4 kadın şahısla ikametime getirmiş oldukları erkek şahısları görüştürdüler. Bu görüşmeler ikametimin salonunda, kadın ve erkek şahıslar baş başa kalacak şekilde yaklaşık 45 dakika boyunca yapıldı. İkametime gelen erkek şahısların kim olduklarını bilmiyorum ve bu şahısları görmedim. Bu şahısları ikametimde eşim karşılamıştı."