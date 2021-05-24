Bittiğinde Güneydoğu'nun en büyük viyadüğü olacak! İ

Bitlis-Diyarbakır yolunun 35'nci kilometresinde mevcut yolun kış şartlarında heyelandan dolayı yaşanan sıkıntıların çözümü için yapılan viyadük projesi bölgede ilk defa uygulanan itme-sürme tekniğiyle inşa ediliyor.

900 metre uzunluğundaki köprü yapımında 350 kişi çalışıyor. 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen köprü 12 ayak üzerine oturtulacak. 20 metre genişliğindeki yolun parçaları Ankara ve Bitlis'te oluşturulan fabrikalarda imal edilerek, yerine monte ediliyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Çayı Viyadükü Yüklenici Firma Yetkilisi Arafat Özaydın, şöyle konuştu:

"Bitlis Çayı Viyadük'ü 900 metre uzunluğunda olup iki kenar ayak 10 orta ayak olmak üzere maksimum açıklığı ise 90 metredir. Aynı zamanda ayak yüksekliği ise 54 metredir. Bu projemiz itme sürme tekniği ile yapılmaktadır. Çelik konsolsuyum olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahiptir. Bu projeyi önümüzdeki yıl tamamlamayı planlamaktayız. Şu ana kadar 120 metre civarında itme sürme yaptık."

Bitlis'te projenin iki ayağı için Baykan ve Bitlis yönünde olmak üzere iki adet fabrika kurulduğunu aktaran Özaydın; "Aynı zamanda üç adet fabrikamızda Ankara'da bulunmaktadır. Burada da projemiz için imalatlar yapılmaktadır. Bu projede yaklaşık olarak 350 kişi istihdam edilmektedir." dedi.

Proje bittiğinde bölgenin ulaşım ve trafiğinde ciddi rahatlama olacağını söyleyen Özaydın; "Bu viyadükün yapım amaçlarından biri de bölgede heyelan ve çığ tehlikesinin olmasıdır." şeklinde konuştu.

Viyadüğün tamamlanmasının ardından bölgede en büyük sorunlardan biri olan heyelan sorununun da ortadan kalkmış olacağını belirten Özaydın, "Bitlis Çayı Viyadüğü projemiz bölgenin en uzun projesi olup tamamlandığı zaman bugüne kadar yaşanan problemler ortadan kalkmış olacaktır. Sürücülerin kış şartlarında çektiği zorluklar tamamen ortadan kalmış olacaktır ve bölge ciddi bir projeye kavuşacaktır. İtme sürme tekniği çok zor bir proje olup yatay ve düşey kulpları olduğundan dolayı böyle bir projenin bölgede yapılmış olması teknik açıdan bölgeye de ciddi bir kazanım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Firma olarak projenin güzel bir şekilde sonuçlanacağını taahhüt eden Özaydın; "2022 yılında bu yolu vatandaşlarımız rahatlıkla kullanmış olacaktır. Burası bölgenin çok önemli bir yolu aynı zamanda Diyarbakır'ın, Adana'nın ve Mersin'in bağlantı yolu, dolayısıyla tırlar ve yüklü araçların ciddi anlamda kullanmış olduğu bir yoldur." dedi.