İstanbul’dan Avustralya’ya özel uçuş

Koronavirüs salgınında sınırların kapanması ve uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bir yıldan fazla süredir ülkelerine dönemeyen Avusturalya vatandaşları İstanbul Havalimanı'ndan dün düzenlenen özel uçuşla ülkelerine döndü.





Bu özel uçuş için ülkenin ulusal havayolu şirketi Qantas Havayolları'na ait Boeing 787-9 tipi uçak üç gün önce boş olarak Darwin'den İstanbul Havalimanı'na geldi



Uçak, uçuş ekibinin dinlenmesi için havalimanında iki gün beklerken, Türkiye'nin yanı sıra çoğunluğu Avrupa'daki 25 farklı ülkede yaşayan Avustralya vatandaşı yolcular ise salgında aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve dünyanın en önemli yolcu aktarma merkezleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda toplandı.



AMELİYAT İÇİN GELDİ GERİ DÖNEMEDİ



Ateş ölçümleri ve evrak kontrolleri yapılarak bilet ve bagaj işlemleri yapılan yolcular uçağa binmeden önce ise duygularını anlattılar.

Kızı Anica ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den İstanbul'a gelen Eva Szıgetti "Ben 40 yıl önce Avusturalya'ya mülteci olarak gitmiştim. Kızım o zaman 3.5 yaşındaydı. Avusturalya'da ameliyat olamadığım için salgını başlamadan önce 2019 yılında Macaristan'a geldim. Biz şanslıydık ailem Macaristan'da olduğu için zorluk çekmedik. Şimdi ikinci ülkeme dönüyorum. Neredeyse üç yıl bulacak o yüzden hem çok mutluyuz hem de çok duyguluyum. 2020 yılının Aralık ayından beri bilet almaya çalışıyorduk. Hem aşı hem test olduk" dedi





BİR YIL SONRA AİLEMİ GÖRECEĞİM



İtalya'da yüksek lisans öğrenimine devam eden tasarımcı Brıa Versave, ise ülkesine dönmek için aldığı uçak biletlerinin çoğunun iptal edildiğini belirterek " Bu nedenle hiç kimse geri dönüş yapamadı. Yaklaşık bir yıldan beri İtalya'dayım. Bir yıldan beri ailemden uzaktayım. Onları göreceğim için mutluyum" diye konuştu.



UÇUŞ İSTANBUL'DAN OLUNCU BİZE YAKIN OLDU



Uçakta Avustralya vatandaşlığı bulunan Türk yolcularda vardı. Eşi Nuray, kızları Azra ve Ayla ile birlikte Avusturalya'ya geri dönen Gökhan Altındal şunları söyledi:"Ben 14 yıldır Avusturalya'da yaşıyorum. 14 yıl sonra 2019 yılının ekim ayında Türkiye'ye gelmiştik. Kısa bir tatil gibiydi. Eşimin hamileliği biraz sorunlu geçti o nedenle burada kalmak zorunda kaldık. Çocuğumuz dünyaya geldi Bursa'da. Ondan sonra 2020 Mart ayında korona ortaya çıkınca gidemedik. İki yıldır buradayız.2021 Ocak ayından beri bilet bakıyoruz. Doha üzerinden uçmaya çalıştık. Biletler sürekli iptal oluyor. Devlet ile bağlantıya geçtik. Devlet Avusturalya'nın kuzeyine bu uçuşu düzenledi. Önce Frankfurt'a uçmamız gerekiyordu ama sonra İstanbul'a çıkınca bize yakın oldu. Daha kolay oldu. İki yıl aradan sonra geri dönüyoruz. Ben kendi işimi yapıyorum pek bir sorun yaşamadım"





TORUNLARIMI GÖRECEĞİM



Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşayan Avustralya vatandaşı İsmail Hakkı Bektaş ise " Tekrar gidiyorum. Belki iki üç yıl 3 yıl kalabilirim orada. Dört kardeşim ve oğlum orada yaşıyor. Torunlarımı göreceğim. Buradan Darwin'e gideceğiz. 14 gün orada karantinada kalacağız. Oradan herkes yaşadığı şehirleri gidecek. Testlerimizi yaptırdık "dedi

ÖZEL UÇUŞLAR DEVAM EDEBİLİR



Çanakkale Savaşları'nın 100'üncü Yıldönümü Anma ve Kutlama etkinlikleri kapsamında Anzak Günü törenlerine katılan Avustralyalılar için 2015 yılında Türkiye'ye ilk kez tarifesiz uçuş yapan Quantas'ın İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı bu özel uçuş havacılık fotoğrafçıları tarafından da yakından takip edildi. Yaklaşık 15 saate yakın süren ve Avustralya'ya doğrudan gerçekleştirilen ilk uçuş olma özelliğini taşıyor. Qantas'ın gelen talepler doğrultusunda yolcuların doğrudan uçabilmesi için önümüzdeki dönemde de buna benzer özel uçuşlar yapabileceği belirtildi