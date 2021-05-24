İtalya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 110 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor.

2 BİN 490 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 107 bin 481 koronavirüs testi yapıldığı ve 2 bin 490 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 194 bin 672'ye ulaştığı kaydedildi.

110 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 110 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 335'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 32 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 276 bin 439'a olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak bin 382'ye geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 31 milyon 60 bin 70 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 275 bin 622 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.