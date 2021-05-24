İYİ Partili isimden haddini aşan paylaşım

İyiParti Genel Başkanı Meral Akşener'ın Rize İkizdere'yi ziyareti sırasında partililerin esnafa saldırmasının ardından, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı İYİ Partili Ahmet Gürses, sosyal medya hesabından, Akşener'i protesto edenlere ait olduğunu iddia ettiği fotoğraflar paylaşarak, "Genel Başkanımızı protesto eden şu tiplere bir bakın. Arap çölündeki deve b..ku sizden daha güzel görünür. Bir poşet makarna daha fazla almak için şu yaptığını malAKlığa" değer mi" diye yazdı.Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin de yardımcısı Ahmet Gürses'in vatandaşa hakaret eden bu çirkin paylaşımını beğendi. Gürses, paylaşımın altına ağza alınmayacak küfürler yazılmasına da göz yumdu. İstanbul'dan belediye şirketinin başına getirilen ve belediyedeki birçok skandalda adı geçen Selçuk Erdağı da yaptığı yorumda ağır küfürler yazdı. Gün içerisinde yapılan paylaşıma vatandaşlardan büyük tepki geldi. Bunun üzerine Gürses, çirkin paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırmak zorunda kaldı.