Kısıtlama sonrası trafik arttı! Denetimler sıklaştırıldı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte gözle görülür artış meydana geldi. Ana artellerde artan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldılar. Pazartesi haftanın ilk işgünü nedeniyle sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.



Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi sabahı saat 05.00 itibarıyla sona erdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.



Avrupa yakasında D100 kara yolu Ankara istikametinde Şirinevler mevkisinden başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, TEM'deki trafik ise Seyrantepe mevkisinde etkisini gösterdi.



Anadolu yakasında ise TEM otoyolunda Ataşehir ile Sultanbeyli arasında her iki istikamette trafik yoğunluğu gözlendi. Haftanın ilk iş gününde özellikle Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Zeytinburnu'ndaki metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında kalabalık oluştu. Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.30 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü. Yoğun trafik nedeniyle işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zamanlarının büyük bölümünü trafikte geçirmek zorunda kaldılar. Trafik yoğunluğu mesainin başlamasından sonra hafiflemeye başladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.