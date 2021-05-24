Korkudan öldü!

İstanbul Sarıyer'de ikamet eden H.T., geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu aracı satmak istedi. Alıcı N.S., ile iletişime geçen genç adam, 60 bin lira karşılığında aracın satışı için anlaştı. Notere giden ikili satışı yapmak istedikleri sırada ara üzerinde haciz olduğunu öğrenince noterden ayrıldı.

İddiaya göre aracı satın almak isteyen N.S., aracın parasını H.T.'ye verip haczi kaldırmasını istedi. Taraflar gerekli anlaşmayı yapıp prosedürlerin uygulanmasını bekledi ancak aradan birkaç ay geçince satış için tekrar iletişime geçti. Yine iddiaya göre araç sahibi genç adam, aracın yediemin otoparkına çekildiğini bu nedenle arabayı teslim edilemeyeceğini parayı iade edip satıştan vazgeçeceğini söyledi.

Bunun üzerine duruma sinirlenen alıcı, parasını geri istediğindeyse karşı taraftan para yerine senet alabileceğini öğrendi. Taraflar arasında tartışma çıkarken N.S., senet alıp olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra H.T.'nin tekrar yanına gelen alıcı parayı tahsil etmek istediğini söyleyerek bağırmaya başladı. Heyecana kapılan H.T., olduğu yere yığılınca olay yerine ambulans geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.T.'nin kalp krizi geçirdiği anlaşılınca apar toplar hastaneye kaldırıldı. Ancak kalbine yenik düşen genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç adamın eşi karakola giderek eşinin heyecanlanıp kalp krizi geçirdikten sonra ölmesine neden olan N.S.'den şikayetçi oldu. ifadesinde eşinin olaydan birkaç gün önce kalp ameliyatı olduğunu, N.S.'nin eşini yağmalamaya çalıştığın çünkü eşinin 'Bana saldıracaklar, öldürecekler' şeklinde çığlıklarını duyduğunu anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.