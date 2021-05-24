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Giriş Tarihi: 24.5.2021 13:40

Korkudan öldü!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Korkudan öldü!

Araba satmak için bir alıcıyla pazarlık yapan genç adam arabanın üzerindeki haciz nedeniyle satışı gerçekleştiremedi. Parayı iade etmesi gereken araba satıcısı tahsil için kendisine gelen genç adamın sarf ettiği tehditkâr sözler nedeniyle kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Genç adamın birkaç gün önce kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer'de ikamet eden H.T., geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu aracı satmak istedi. Alıcı N.S., ile iletişime geçen genç adam, 60 bin lira karşılığında aracın satışı için anlaştı. Notere giden ikili satışı yapmak istedikleri sırada ara üzerinde haciz olduğunu öğrenince noterden ayrıldı.

ARABA HACİZLİ ÇIKINCA SATIŞI YAPMADILAR

İddiaya göre aracı satın almak isteyen N.S., aracın parasını H.T.'ye verip haczi kaldırmasını istedi. Taraflar gerekli anlaşmayı yapıp prosedürlerin uygulanmasını bekledi ancak aradan birkaç ay geçince satış için tekrar iletişime geçti. Yine iddiaya göre araç sahibi genç adam, aracın yediemin otoparkına çekildiğini bu nedenle arabayı teslim edilemeyeceğini parayı iade edip satıştan vazgeçeceğini söyledi.

TARTIŞMA SIRASINDAN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Bunun üzerine duruma sinirlenen alıcı, parasını geri istediğindeyse karşı taraftan para yerine senet alabileceğini öğrendi. Taraflar arasında tartışma çıkarken N.S., senet alıp olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra H.T.'nin tekrar yanına gelen alıcı parayı tahsil etmek istediğini söyleyerek bağırmaya başladı. Heyecana kapılan H.T., olduğu yere yığılınca olay yerine ambulans geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.T.'nin kalp krizi geçirdiği anlaşılınca apar toplar hastaneye kaldırıldı. Ancak kalbine yenik düşen genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç adamın eşi karakola giderek eşinin heyecanlanıp kalp krizi geçirdikten sonra ölmesine neden olan N.S.'den şikayetçi oldu. ifadesinde eşinin olaydan birkaç gün önce kalp ameliyatı olduğunu, N.S.'nin eşini yağmalamaya çalıştığın çünkü eşinin 'Bana saldıracaklar, öldürecekler' şeklinde çığlıklarını duyduğunu anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkudan öldü!
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