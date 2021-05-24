Mansur Yavaş'ın hukuksuz işlemi belgelendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hukuksuz işlem yaptığı bir kez daha belgelendi.

Ankara 17. İdare Mahkemesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptaline yönelik kararları iptal etti.

CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün, Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO İkiz Kuleleri inşaatlarının 16 Aralık 2019 tarihli tutanak ile seviye tespitine ve inşai faaliyetin durdurulmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Suç duyurusunda; 24 Nisan 2017 tarih ve 22-1,22-2,22-3 sayılı yapı ruhsatlarının hukuken geçerliliğini sürdürdüğü, müktesep hak olduğu halde mühürleme yapıldığı, inşaatı teslim etme süresine ilişkin taahhütlerinin bulunduğu hatırlatılarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptaline yönelik kararın iptalini istendi.

Ankara 17. İdare Mahkemesi; Sinan Aygün'ü haklı buldu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararlarının hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi, dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

AYGÜN: "TOGO KULELERİ'NİN MÜHÜRLENMESİ VE RUHSATLARIN İPTALİNE YÖNELİK KARARLAR İPTAL EDİLDİ"

Sinan Aygün, sahibi olduğu ve Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine inşa ettiği TOGO İkiz Kuleleri hakkında açıklamada bulundu.

Aygün; "TOGO Kuleleri'nin mühürlenmesi ve ruhsatların iptaline yönelik kararları mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. Kararlar 21 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor..

25 MİLYON RÜŞVET İDDİASININ KRONOLOJİSİ

27 MART 2017- CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün, Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine 2017 yılında TOGO İkiz Kuleleri'ni dikme kararı aldı ve inşaat ruhsatı aldı.

NİSAN 2017- TOGO İkiz Kuleleri'nin temelini atıldı

13 ARALIK 2019-Saat:15.00: Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasında sekiz Meclis üyesiyle toplantı yaptı. Sekiz Meclis üyesi, Sinan Aygün'e 'Ne vereceksin?' diyerek rüşvet istediği iddia edildi. Sinan Aygün, söz konusu rüşvet talebine kabul etmeyerek toplantıdan ayrıldı.

13 ARALIK 2019-Saat:15.35: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan iki Meclis üyesi, Sinan Aygün'ün ofisine geldi ve Sinan Aygün'den yeniden rüşvet istendiği iddia edildi.

Sinan Aygün'ün ifadesiyle rüşvet pazarlığı şöyle gelişti:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi: "Abi bize bir şey söyle de bu rakamı bağlayalım"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi: "25.. 25 milyon"

Sinan Aygün: 'Ben Sinan Aygün'sem, ben hayatımda kimseye haraç vermedim. Kimseye para vermedim. Benden bu parayı isteyemezsiniz. Bu parayı verenin...'.

14 ARALIK 2019: Sinan Aygün, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla hazırlanan suç duyurusunu Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Aygün'e, "Dur, sakin ol. Ben Bülent Kuşoğlu ile görüşürüm, senin Mansur'la işini halleder" dedi.

Bülent Kuşoğlu, CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

14 ARALIK 2019: Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmeden yarım saat sonra Sinan Aygün'ü aradı ve "Bülent Kuşoğlu Ankara dışındaymış, yokmuş, sonra görüşeceksin" dedi.

16 ARALIK 2019- Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı görevlilerince zabıta eşliğinde TOGO İkiz Kuleleri'nin inşaatı mühürlendi.

17 ARALIK 2019- Sinan Aygün, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yeniden görüştü.

Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kendisini aramadığını söyledi. Aygün'ün, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bana niye Cumartesi dilekçeyi verdirmediniz? Niye çözemediniz? Benim durumum çok kötü" dediği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Aygün'e, sorunun çözülmesi için partide yeni isimleri görevlendireceğini söyledi.

18 ARALIK 2019- Sinan Aygün, '25 milyon lira rüşvet' sorununun çözülmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen isimleri aradı, 'Genel Başkan sizi aradı mı?' diye sordu, 'Aramadı' cevabını aldı. Sinan Aygün, söz konusu kişilere 'Siz arayın genel başkanı' dedi. Sinan Aygün'e yine dönüş olmadı.

19 ARALIK 2019: Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda bulundu.

23 ARALIK 2019: Sinan Aygün, rüşvet skandalına ilişkin basın toplantısı düzenledi.