Mersin Büyükşehir Belediyesi, esnafın parasına göz dikti

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Adnan Menderes Bulvarı sahil kenarında hizmete sunduğu Deniz Kızı A.Ş. tarafından işletilen nikah salonunda, düğün sahipleri ile anlaşmalı fotoğrafçı esnafından sözleşme imzalatılarak, 'kazandığının yarısını bana vereceksin' diyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin herhangi bir kararı olmadan, belediye bünyesindeki şirketin yönetim kurulunca bir paket bütçe hazırlanarak, düğün sahiplerinin fotoğrafını çekecek olan fotoğrafçı, sunulan paketlerden birini seçerek sözleşmeyi imzalaması halinde salonda fotoğraf çekebiliyor.

Örneğin, bin 200 lira üzerinden düğün sahibi ile anlaşan fotoğrafçı, bu paranın 600 lirasını Büyükşehir Belediyesi'ne vermek zorunda kalıyor.

BELEDİYE PEŞİN ALIYOR, ESNAFA 1 AY SONRA ÖDÜYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde Mersinlilerin hizmetine sunduğu modern yapılardan biri olan Nikâh Salonu'nda, nikahlarını kıyarak dünya evine girmek isteyen çiftler, fotoğraf bedelini salondaki yetkililere peşin ödüyor. Büyükşehir Belediyesi, peşin aldığı ücrete rağmen bir fatura kesmiyor. Faturayı fotoğrafçı esnafı kesiyor. KDV'yi de esnaf ödüyor. Belediye faturasız, vergisiz net kazanç elde ediyor. Öte yandan düğün sahiplerinden parayı peşin alan Büyükşehir Belediyesi, fotoğrafçı esnafının ücretini 1 ay sonra ödüyor.

Personel çalıştıran, verdiği hizmet için para harcayan, vergi, kira, KDV, sigorta ödeyen esnafın cebine neredeyse hiç bir şey girmiyor. İşlerin az olması nedeniyle birçok esnaf da adeta bu duruma boyun eğiyor.

EMEĞİMİZDEN KOMİSYONCULUK

Uygulamaya tepki gösteren yıllarını bu mesleğe adayan fotoğrafçı Nedret İpek, "Belediye, esnafın emeği üzerinden komisyonculuk yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait nikah salonunda, fotoğrafçı kendi müşterisinin nikah fotoğrafını çekmek isterse, 'fotoğrafçının kazancınızın yarısını vermemesi durumunda burada çekim yaptırmayacaklarını' söylüyorlar. Zaten pandemi süresince kapalı olan ve iflas eşiğine gelen esnafı daha da zora sokacak akıl dışı bir uygulama." dedi.



Fotoğrafçı Nedret İpek

İpek, "Herkes kendi asli görevini yapmalı, bizim sırtımızdan ve emeğimizden komisyonculuk yapmak bizi yarıcı konumuna sokmak en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Bizim güzide belediyemize bu uygulama hiç ama hiç yakışmıyor. Acilen bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Mersin'de ki diğer hiç bir nikah salonunda, böyle bir uygulama yoktur." diye konuştu.